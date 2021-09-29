Sahibinin elindeki pizzayı gördü ve yalvarmaya başladı! Sevimli kedi bir anda sosyal medyada popüler oldu

Kedilerin özellikle yemek masasının etrafında dolaşması eğlenceli görüntüler yaşatır. Ancak Waddy ismindeki bu siyah kedi diğerlerinden ayrılan önemli bir özelliğe sahip. Sahiplerinin elinde yemek gördüğünde Waddy âdeta yalvaran küçük bir çocuğa dönüşüyor. Çizmeli kedi çizgi filmindeki o masum bakışları hemen hemen herkes hatırlar. Waddy’in sosyal medyadan videolarını paylaşan sahipleri onun bu hallerini çizmeli kediye benzetiyor.

NUMARASI HER ZAMAN İŞE YARIYOR

Waddy adı verilen bu kedi sosyal medyada bir anda popüler oldu. Onun bu kadar ünlenmesinin nedeni ise en sevdiği yemek olan pizza söz konusu olduğunda yalvaran bir surat ifadesine bürünmesi. Waddy, sahibinin dikkatini çekmek için kara kedi patilerini birbirine bastırır ve sonunda ödülünü alana kadar onları sallar.

Waddy’in sahipleri ise bu durumu, “Waddy kesinlikle her zaman ilgi odağı olmak istiyor. Genel olarak sert bir kedi gibi davranıyor ama istediğini alamayınca bebek olabiliyor. Saplantılı bir kişiliğe sahip (şu anki takıntısı tekrar banyo yapmak ve küvette bir oyuncakla oynamak) ve istediğini alana kadar sadece dilenip yalvarıyor. Yalvarması onu olduğu kişi yapıyor. Bizimle iletişim kurmanın kendi özel yöntemi var, bu da ne istediğini bilmeyi gerçekten kolaylaştırıyor.” diyerek açıkladı.



