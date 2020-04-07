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Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün 2 kayıp kız kardeşin hikayesi damgasını vurdu. Kızlarının kaybolduğunu anlatırken gözyaşlarına boğulan acılı babaya güzel haber Esra Erol'dan geldi.

ATV'de yayınanan programa katılan baba İsmail Güneş 17 yaşındaki kızı Esengül’ün ve 15 yaşındaki kızı İrem’in kayıp olduğunu ifade ederek başarılı sunucu Esra Erol’dan yardım istedi.

Eşiyle yıllar önce ayrılan ve kızlarının velayetini alan baba İsmail Güneş hurdacılık yaparak geçimini sağladığını ve iki kızına da hem anne hem baba olduğunu söyledi.

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17 Mart 2020 tarihinde önce büyük kızı Esengül kayıplara karışmış birkaç sonra da küçük kızı İrem’in kaybolduğunu anlatırken gözyaşlarına boğulan acılı baba Esra Erol’da kızlarının bir an evvel bulunması için yardım istedi.

GÜZEL HABER CANLI YAYINDA GELDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle kızlarının sağlığından da endişe duyan baba Güneş’e kısa sürede içerisinde güzel haber yayın sırasında geldi.

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15 yaşındaki İrem Esra Erol’da programını arayarak babasını ekranda görünce üzüldüğünü ve eve döneceğini belirtti. Kısa süre sonra ikinci güzel haberde ablası Esengül’den geldi. 17 yaşındaki Esengül’de birkaç saat sonra ortaya çıktı.

Emniyet güçlerine verdikleri ifadenin ardından babaya teslim edilen iki kız kardeş gittikleri için pişman olduklarını ve bir daha babalarını bırakmayacaklarını Esra Erol’da söz verdi.

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