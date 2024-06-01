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  4. Kayıp kızları aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı... İstismar görüntüleri ortaya çıkan sapık üvey baba tutuklandı

Kayıp kızları aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı... İstismar görüntüleri ortaya çıkan sapık üvey baba tutuklandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 13:54
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Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı canlı yayınıyla birlikte tüm Türkiye'nin gündemine düştü. Biri üvey, biri engelli 3 genç kıza 10 yıldır tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kendisini savunacak avukat bulamayan Yalnız'a, baronun avukat görevlendirdiği öğrenildi.

Kayıp kızları aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı... İstismar görüntüleri ortaya çıkan sapık üvey baba tutuklandı

Muğla Ortaca'da Selahattin Yalnız beraber yaşadığı üvey kızı Figen Tülay Bayındır ve arkadaşının kızı Bahar Demir'in ikametinden 63 bin TL parasını alarak ayrıldığını belirterek 17 Mayıs'ta Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

Selahattin Yalnız daha sonra Müge Anlı'nın programına başvuru yaparak kızların bulunması için ünlü sunucudan yardım istedi. Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre, Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı.

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MİDE BULANDIRAN İTİRAF

Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir programa katılarak mide bulandıran açıklamalar yaptı. Bayındır ile Demir, Yalnız'ın kendilerine tecavüz ettiği ve ellerinde görüntülerin bulunduğunu ifade ederek 18 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine başvuru yaptıklarını söyledi.

Yalnız'ın, üvey kızı Figen Tülay Bayındır, Bahar Demir ile engelli kız kardeşi Gizem Demir'in de istismar mağduru olduğu, hatta bu istismar anlarına ilişkin olarak ellerinde video kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

müge anlı kardeşler

'MONTAJ DEĞİL HEPSİ GERÇEK'

Bahar'ın zihinsel engelli kardeşi Gizem'e de tecavüz eden Selahattin Yalnız ise "Montaj değil onlar hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar." dedi.

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"DÖRDÜNÜZ DE BENİM KARIM OLACAKSINIZ"

Yıllardır üvey babasının tecavüzüne uğrayan ve annesinin de her şeyi bildiğini belirten Bayındır, "14 yaşımızdan beri buadam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor. Müge Abla, artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu derinizi yüzerim diyordu. Dördünüz de benim karım olacaksınız" dedi.

TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Bunun üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan resen soruşturmaya başlanıldı. Anlı'nın yayını ihbar kabul polis ekipleri Yalnız'ı gözaltına aldı. Yalnız'ın ardından Figen Tülay Bayındır'ın annesi Fitnat Ertekin de gözaltına alındı.

Şüpheliler Yalnız ile Ertekin emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Yalnız'ın tecavüz görüntüleri soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

SALDIRI

TUTUKLANDI

Sabah'tan Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; şüpheliler Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ertekin adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık Ertekin'ne verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

AVUKAT BULAMADI

Mide bulandıran olayda Yalnız, emniyete götürülürken çevredeki vatandaşların tepkisine uğradı. Linç edilmekten son anda kurtulan Yalnız, kendisini savunacak avukat da bulamadı. Yalnız'a baro avukat görevlendirdi.

Vitrin


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