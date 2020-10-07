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Kayıp olan engelli kızını Esra Erol'un programında buldu! Telefonda ise büyük şok yaşadı

07.10.2020 21:00 | Son Güncelleme:
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Kayıp olan engelli kızını Esra Erol'un programında buldu! Telefonda ise büyük şok yaşadı

Yüzde 50 zihinsel engelli kızından 11 gündür haber alamayan baba Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi. Endişeli babanın açıklamaları sonrasında bugün canlı yayında sevindirici haber gelerek kızı Ankara'da bulundu. Canlı yayına katılan yüzde 50 zihinsel engelli kız ise babasının yalan söylediğini savunarak, "Beni kimse kaçırmadı kendi isteğimle kaçtım. Arkadaşıma gittim, her şeyi kanıtlayacağım." dedi.

Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı hız kesmeden yardım etmeye ve kayıpları aramaya devam ediyor. Dün canlı yayına katılan E.Ş., yüzde 50 zihinsel engelli ve epilepsi hastası kızı E.Ş.'den 26 Eylül tarihinden beri haber almadığını, kızının G.M. tarafından kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Baba E.Ş., geçtiğimiz yıllarda yüzde 50 zihinsel engelli kızı E.Ş.'nin memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde 64 yaşındaki G.M. tarafından cinsel istismara uğradığını ve G.M.'nin tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra pandemi sürecinden faydalanan G.M.'nin ise serbest bırakıldığını ileri sürmüştü. Baba E.Ş., kızının 1 buçuk yıldır telefon kullanmadığını ve telefon kullandığını kaybolduktan sonra öğrendiğini söylemişti.

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KIZININ BULUNDUĞUNU CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Öte yandan G.M., E.Ş.'nin babaannesinin komşusu ve kendisi gibi zihinsel engelli olan N. isimli şahsa ulaşarak E.Ş. ile görüşmek istediğini ifade etmişti. Bu görüşmede E.Ş.'nin kızının G.M. tarafından "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" diye tehdit edildiğini ifade etti. Canlı yayına katılan endişeli baba E.Ş., yüzde 50 zihinsel engelli kızını bulmak için yardım istemiş programa birçok yerden ihbarlar gelmişti. Esra Erol'un yoğun arama çalışmaları sonucu bugün canlı yayında sevindirici haber geldi ve yüzde 50 zihinsel engelli E.Ş. Ankara'da bulundu. 11 gündür kızını arayan ve Esra Erol'dan yardım isteyen E.Ş., kızının bulunduğunu ise canlı yayında öğrendi.

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"BABAM YALAN SÖYLÜYOR"

Ankara'da bulunduktan sonra canlı yayına katılan E.Ş. ise, "Programı izlerken babamı gördüm. Babam yalan konuşuyor. Beni kimse kaçırmadı kendi isteğimle kaçtım. Arkadaşıma gittim, her şeyi kanıtlayacağım. Yalnızca G.M. ile görüşmek için kendime hat çıkarttırdım. 64 yaşındaki G.M.'yi 15 yaşından beri tanıyorum ve ona çok güveniyorum. G.M.'nin yanında değilim arkadaşımın yanındayım. Sığınma evine gideceğim." dedi.

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