Kayıp Prenses'in minik Duru'su son hali ile görenleri şaşırttı! Meğer ünlü dizilerin yıldızıymış

Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer, Elif Ceren Balıkçı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kayıp Prenses dizisi yayınlandığı dönem oldukça ilgi gören diziler arasında yer alıyordu. Dizide Duru rolüne oyuncu Çağla Şimşek hayat veriyordu. Şimşek, başarılı performansını devam ettirerek ünlü yapımlarda rol almaya devam etti.

Kayıp Prenses dizisi 2008 - 2009 yılları arasında ekranlara geldi.

Dizide, Yıldız Çağrı Atiksoy (Defne), Sinan Sümer (Selim), Elif Ceren Balıkçı (Nil), ve Çağla Şimsek (Duru) gibi oyuncular yer alıyordu.

Dizide, Güneş Ülkesi’nin kraliçesi Defne’nin kızı olan Duru, annesinin esaretine son vererek ülkesini kurtarmakla görevlidir. Fakat bu tehlikeli yolda ona engel olacak pek çok kötücül güç vardır.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Kayıp Prenses dizisinde minik Duru rolünü Çağla Şimşek canlandırıyordu.

Şimdilerde 21 yaşında olan Şimşek, son haliyle güzelliğine güzellik katmış dedirtiyor.

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

Hayatının dönüm noktası Osman Yağmurdereli'nin keşfetmesiyle oldu.

Şimşek, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır.

Şimşek, birçok reklam filmlerinde de oynamıştır.

2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırmıştır.

Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır.

Elif dizisinden sonra, okul nedeniyle oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştır. 2 yıl ekranlardan uzak kalarak birçok dizi teklifini reddetti.

KARDEŞLERİM VE TOZLUYAKA'DA ROL ALDI

Üniversiteyi kazandıktan sonra 2021 yılında ATV'nin halen devam eden dizisi Kardeşlerim'e dahil olup Ayşe rolüyle ekranlara geri dönüşünü duyurmuştu.

Kardeşlerim dizisinden sonra Elkızı dizisinde başroller arasına katılıp oynayan Çağla Şimşek son olarak ise sevilen yaz dizilerinden Tozluyaka'da Hazal karakterini canlandırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şimşek Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip.

İşte Çağla Şimşek'in Instagram pozları;



