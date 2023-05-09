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Kayıp Prenses'in minik Duru'su son hali ile görenleri şaşırttı! Meğer ünlü dizilerin yıldızıymış

09.05.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların vazgeçilmez dizisi olan Kayıp Prenses, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyordu. Dizinin baş kahramanı Duru, henüz 7 yaşında küçük bir peri kızıydı ve yeteneklerini yeni keşfetmekteydi. Duru rolüne can veren oyuncu şimdilerde büyüdü. Halen oyunculuk mesleğini sürdürmekte olan oyuncu, ünlü dizilerde de boy gösterdi.

Kayıp Prenses'in minik Duru'su son hali ile görenleri şaşırttı! Meğer ünlü dizilerin yıldızıymış

Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer, Elif Ceren Balıkçı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kayıp Prenses dizisi yayınlandığı dönem oldukça ilgi gören diziler arasında yer alıyordu. Dizide Duru rolüne oyuncu Çağla Şimşek hayat veriyordu. Şimşek, başarılı performansını devam ettirerek ünlü yapımlarda rol almaya devam etti.

Kayıp Prenses dizisi 2008 - 2009 yılları arasında ekranlara geldi.

kayıp prenses dizisi

Dizide, Yıldız Çağrı Atiksoy (Defne), Sinan Sümer (Selim), Elif Ceren Balıkçı (Nil), ve Çağla Şimsek (Duru) gibi oyuncular yer alıyordu.

kayıp prenses duru

Dizide, Güneş Ülkesi’nin kraliçesi Defne’nin kızı olan Duru, annesinin esaretine son vererek ülkesini kurtarmakla görevlidir. Fakat bu tehlikeli yolda ona engel olacak pek çok kötücül güç vardır.

kayıp prenses duru defne selim

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Kayıp Prenses dizisinde minik Duru rolünü Çağla Şimşek canlandırıyordu.

kayıp prenses duru 2

Şimdilerde 21 yaşında olan Şimşek, son haliyle güzelliğine güzellik katmış dedirtiyor.

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Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

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Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

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Hayatının dönüm noktası Osman Yağmurdereli'nin keşfetmesiyle oldu.

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Şimşek, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

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Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır.

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Şimşek, birçok reklam filmlerinde de oynamıştır.

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2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırmıştır.

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Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır.

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Elif dizisinden sonra, okul nedeniyle oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştır. 2 yıl ekranlardan uzak kalarak birçok dizi teklifini reddetti.

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KARDEŞLERİM VE TOZLUYAKA'DA ROL ALDI

Üniversiteyi kazandıktan sonra 2021 yılında ATV'nin halen devam eden dizisi Kardeşlerim'e dahil olup Ayşe rolüyle ekranlara geri dönüşünü duyurmuştu.

kardeşlerim ayşe

Kardeşlerim dizisinden sonra Elkızı dizisinde başroller arasına katılıp oynayan Çağla Şimşek son olarak ise sevilen yaz dizilerinden Tozluyaka'da Hazal karakterini canlandırdı.

tozluyaka hazal

Sosyal medyayı aktif kullanan Şimşek Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip.

çağla şimşek havuz pozu

İşte Çağla Şimşek'in Instagram pozları;

çağla şimşek ınstagram 3

çağla şimşek ınstagram 2

çağla şimşek ınstagram

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