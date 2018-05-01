Kayıp valiz mağduru

Festival kapsamında Alanya Pegasos Resort Hotel’de konser veren şarkıcı, valizleri kaybolduğu için yol kıyafetiyle sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konser öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Gülşen, “Ben uçaktan indim ama kıyafetlerim inmedi. Valizin akıbeti belli değil.

O yüzden evden geldiğim kıyafetlerle sahneye çıkacağım. İyi ki böyle yanar döner, sahneye uygun şeyler giymişim” dedi. Yaşadığı aksiliğe rağmen enerjisini koruyan Gülşen, yaklaşık 4 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu.



