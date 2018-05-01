MAGAZİN

Kayıp valiz mağduru

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Gülşen, Myfest 2018 için gittiği Antalya’da valiz mağduru oldu.

Kayıp valiz mağduru

Festival kapsamında Alanya Pegasos Resort Hotel’de konser veren şarkıcı, valizleri kaybolduğu için yol kıyafetiyle sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konser öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Gülşen, “Ben uçaktan indim ama kıyafetlerim inmedi. Valizin akıbeti belli değil.

O yüzden evden geldiğim kıyafetlerle sahneye çıkacağım. İyi ki böyle yanar döner, sahneye uygun şeyler giymişim” dedi. Yaşadığı aksiliğe rağmen enerjisini koruyan Gülşen, yaklaşık 4 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu.

5ae724f62269a214e02a8585


Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydiFinancial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Dönünce hayatının şokunu yaşadı!Dönünce hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülşen Myfest 2018

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

Tuba Büyüküstün:Hayatımın en zor dönemiydi

Tuba Büyüküstün:Hayatımın en zor dönemiydi

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.