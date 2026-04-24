Kaynana kainat güzeli gelinini kurşuna dizdi! "Benim oğlumsun"

Meksika’nın başkenti Mexico City’de, eski güzellik kraliçesi Carolina Gómez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Evdeki bebek kamerasına yansıyan olayda cinayetin faili olarak kayınvalidesi gözaltına alındı.

Meksika’da yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. 2017 Kâinat Gençler Güzeli unvanına sahip Carolina Gómez, evinde başından ve vücudundan vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede genç kadının 6 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.

Olay sırasında evde kadının eşi, kayınvalidesi ve 8 aylık bebeğinin de bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evdeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede cinayetin failini belirledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında, Gómez ile kayınvalidesi arasında tartışma yaşandığı görüldü. Görüntülere göre tartışmanın ardından genç kadın başka bir odaya geçerken, kayınvalidesi onu takip ederek silahla ateş etti.

Silah sesleri ve çığlıkların ardından odaya giren eşin, annesine tepki gösterdiği anlar da kayıtlara yansıdı. Carolina Gomez'in çığlıkları duyulurken kucağında kızıyla birlikte yanların gelen eşi annesine "Deli kadın, ne yaptın sen?" diye bağırdı.

"SEN BENİMSİN" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde zanlının, oğluna "Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı" dediği, ardından "Sen benimsin, onun değil" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin nedeni ve detayları yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor.

