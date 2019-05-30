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Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası "silah" sayıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayınvalidenin tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası "silah" sayılarak, sanık "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası "silah" sayıldı

Kocası C.Ç'den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan, tartıştığı kayınvalidesi S.B'nin (58) de "diş fırçası" fırlatıp kendisini darbettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat eden H.Ç'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında, H.Ç'nin eşi C.Ç'ye de 112 gün hapis karşılığı para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Yerel mahkemenin kayınvalide S.B. için verdiği beraat kararına ise müşteki avukatı itirazda bulundu.

Bunun üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyayı inceleyen üst mahkeme, kayınvalide S.B'nin yeniden yargılanmasına hükmetti.

  1. Ceza Dairesinde yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı "diş fırçası"nı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine göre "silah" olarak değerlendiren mahkeme, S.B'ye "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezası verdi.

Hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, sanığın herhangi bir sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

S.B'nin avukatı Serhat Akçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu cezaya bir üst mahkemede itiraz ettiklerini, davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

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(AA)

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