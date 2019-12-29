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  4. Kayseri'de aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kayseri'de aç kalan kurtlar mahalleye indi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Kayseri Sarıoğlan'da karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.

Kayseri'de aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kayseri Sarıoğlan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün akşam sıralarında kırsal Ebulhayır Mahallesi'ne indi.

MAHALLELİ EVLERİNE SIĞINDI

Korku ve paniğe neden olan kurtları gören mahalleli, evlerine sığındı. Bir süre mahallede dolaşan 4 kurt, daha sonra uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

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Geçen günlerde Sarıoğlan Belediyesi, kırsal alanlarına yabani hayvanlar için yiyecek bırakmıştı.

Kaynak: DHA


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Kürt Kayseri

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