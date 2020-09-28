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Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kayseri'de, 3 kardeş, kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade'yi (27) otomobiline başka bir otomobille çarpıp, av tüfeği ile ateş ederek öldürüp kaçtı.

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi.

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Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Sade'nin öldüğü belirlendi. Harun Sade'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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