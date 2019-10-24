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Kayseri'deki ‘Çırağa istismar’ davasında yeni gelişme! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çırak olarak yanında çalıştırdığı 18 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan 72 yaşındaki kahvehane işletmecisine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mağdur erkek çocuğu K.B. ise mahkemede verdiği ifadede sanığa iftira attığını belirterek "O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım. O sperm kalıntılarını da kendi baksırıma silmiştim, bana herhangi bir saldırıda bulunmadı, o baygınken evdeki parayı aldım, iftira attım" dedi.

Kayseri'deki ‘Çırağa istismar’ davasında yeni gelişme! 'O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım'

Yahyalı’da Haziran ayında meydana gelen olayda iddiaya göre kahvehane işletmecisi 72 yaşındaki H.Y. isimi zanlı, yanında çalışan 18 yaşındaki erkek çocuğu K.B.’ye, ‘Eve gidelim, evin bahçesini sulayalım’ dedi. Zanlının evine giden ikili iddiaya göre alkol aldıktan sonra H.Y., mağdur K.B.’ye cinsel istismarda bulundu.

İKİ TARAFTA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından evdeki eşinin altınlarının olmadığını fark eden H.Y., evinde hırsızlık olduğu iddiasıyla karakola gitti. O sırada karakola getirilen çocuk K.B. de H.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, zanlıdan şikayetçi oldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayda, savcılığa sevk edilen 72 yaşındaki H.Y. isimli şüpheli tutuklandı.

'BEL SOĞUKLUĞU VAR, İLİŞKİYE GİREMİYORUM'

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.Y.(72) ile mağdur erkek çocuğu K.B.(18) ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık H.Y. mahkemede savunmasında “Olay günü evin bahçesinde domates sitili suladık. Evde hırsızlık olayı oldu, şikayet ettim. Polis yakalayıp getirdi, sonra benim üzerime iftira attı. Çocuğu hiç tanımam, olay günü sabah diğer ortaklarım kıraathaneye getirerek çocuğun gariban olduğunu, sahip çıkmamı, çalıştırıp harçlığını vermemi söylediler. O gün de böyle bir olay yaşandı. Bende 3 yıldır bel soğukluğu vardır, cinsel ilişkiye bile giremiyorum, mağdurun kıyafetlerini çıkarmadım, istismarda bulunmadım, içki içince ben bayılmışım” diye konuştu.

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ: İFTİRA ATTIM

Mağdur erkek çocuğu K.B. ise pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde “Olay tarihinde bahçe suladık, içki içtik, o bayıldı, ben de bayılmışım ama biraz ayıktım. Emniyet’te verdiğim ilk ifademde iftira attım” dedi. Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu raporunda mağdura kendi iç çamaşırında sperm kalıntılarının olduğunu sorması üzerine mağdur K.B. “O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım. O sperm kalıntılarını da kendi baksırıma silmiştim, bana herhangi bir saldırıda bulunmadı, o baygınken evdeki parayı aldım, iftira attım” diye cevap verdi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI!

Savcı verdiği mütalaasında sanığın suçunun sabit olduğu, ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın yaşı ve cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

(İHA)

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Kayseri çırak cinsel istismar erkek çocuk mahkeme

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
şu adamı organından sallandırın lütfen
Gariban çocuk deyip, kahvehaneye onu sokanları da araştırın...Nerde gariban varsa üzerine çullanırsınız zaten.
kıyamet yakın
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