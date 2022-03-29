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Kayseri'den bir garip olay! "Kuyulara 14 kişi attılar" dedi ekipler alarma geçti

29.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en ilginç olaylarından biri Kayseri'de yaşandı. Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, 2 kuyuya toplam 14 kişinin atıldığını ve üzerine de toprak örtüldüğünü iddia etti. Alarma geçen ancak kuyuda bir şey bulamayan ekipler, iddianın sahibi olan kişinin, "Kuyudan gelen sesleri siz duymuyor musunuz" sözleri üzerine hayrete düştü.

Kayseri'den bir garip olay! "Kuyulara 14 kişi attılar" dedi ekipler alarma geçti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin bir şey bulamamasına rağmen "Sesleri duymuyor musunuz?" diyen şahıs herkesi şaşkına çevirdi...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Orhan M. 112’yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı. Kuyuların yanı yaklaşarak kulaklarını kapatan ve "İçerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz? "Namussuzum burada var." diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.

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İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Orhan M. ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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