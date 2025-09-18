YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kayseri mutfağına uluslararası ödül

Kayseri mutfağı, uluslararası arenada bir kez daha başarısını kanıtladı. Romanya’nın Köstence kentinde 11-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. Black Sea Fish Festival’de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, Şef Osman Taştan ve Eğitmen Şef Naci Dündar’ın katkılarıyla hazırlanan, Kayseri’ye özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı ülke açık büfesi, altın madalyaya layık görüldü.

Kayseri mutfağına uluslararası ödül

Romanya'nın Köstence kentinde 11-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. Black Sea Fish Festival'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Şef Osman Taştan ve Eğitmen Şef Naci Dündar'ın da katkılarıyla oluşturulan ve Kayseri mutfağına ait coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı ülke açık büfesi altın madalya ödülüne layık görüldü.

Kayseri mutfağına uluslararası ödül 1

Kayseri mutfağına uluslararası ödül 2

"İLK KEZ BU YIL ULUSLARARASI GASTRONOMİ YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER KAZANMAYA BAŞLADIK"

9 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yarışmacının katıldığı 10. Black Sea Fish Festival'de Kayseri'ye ait lezzetler, jüri üyeleri ve ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Geleneksel olarak yöresel mutfağı uluslararası arenada tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren ERÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, şu açıklamalarda bulundu: "Kayseri'de ilk kez bu yıl uluslararası gastronomi yarışmalarında ödüller kazanmaya başladık. Ancak bizim için önemli olan yalnızca yarışmalara katılmak değil, aynı zamanda yöresel ve bölgesel mutfağımızı uluslararası alanda tanıtmak. Bu girişimlerimizin ödüllerle taçlandırılması, motivasyonumuzu arttıran en önemli unsurlardan biri. Kayseri, güçlü gastronomik mirasa sahip bir şehir. Biz bunun bilincindeyiz ve bu gücü daha da görünür kılmak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarıların halkımızda da karşılık bulduğunu görmek son derece sevindirici. Her geçen gün bu etkinliklere olan ilgi ve destek artıyor. Bu süreçte başta üniversitemiz ve fakültemiz olmak üzere tüm destekçilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."

Kayseri mutfağına uluslararası ödül 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Krem karamel tarifiKrem karamel tarifi
Kahve severleri ilgilendiriyor! Rekor seviyeye yaklaştıKahve severleri ilgilendiriyor! Rekor seviyeye yaklaştı

Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.