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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

29.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Duran Gültekin (27), Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürürken, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında kaçmaya çalışan Gültekin, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Gültekin'i Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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