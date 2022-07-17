Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve taktik çalışmalarının ardından U-19 takımı ile antrenman maçı yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



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