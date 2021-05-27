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Kaz Gölü’ndeki gün batımı doğa harikası oluşturdu! Ziyaretçiler mest oldu

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bulunan Kaz Gölü, doğa manzarasını sevenlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Gün batımının yarattığı kızıllık Kaz Gölü’nü ziyaret edenleri mest etti.

Kaz Gölü’ndeki gün batımı doğa harikası oluşturdu! Ziyaretçiler mest oldu

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan kaz gölü doğa manzarası insanları cezbediyor. Kuşların önemli göç durakları ve ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olan Kaz Gölü doğa manzarası ile hayran bırakıyor.

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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kaz Gölü, fotoğraf çekmek ve gezmek için gelenleri ağırlıyor. Sazlıkların arasındaki yürüyüş yollarında gezme imkanı bulan vatandaşlar manzaranın keyfini çıkartıyor. Gün batımında oluşan manzara ise görsel şölen oluşturuyor. Gökyüzündeki kızıllıkta uçan kuşlar manzarayı izlemeye gelenleri mest ediyor. Cep telefonları il özçekim yapan vatandaşlar manzaranın tadını çıkartıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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