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Kaza eş anlamlısı nedir? Kaza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza kelimesi dilimizde sık bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kaza kelimesi genellikle dilimizde iki aracın çarpışmasında yaşanan olaya ya da olayın sonucuna verilen addır. Kaza kelimesinin Türk Dil Kurumu verilerine göre pek çok anlama gelmektedir. Kaza kelimesi cümle içinde tek başına ya da farklı kelime gruplarıyla birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda eş anlamlılara da sahip olan kaza kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kaza eş anlamlısı nedir? Kaza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaza kelimesi Arapçada "yargılama, yarı, kader" gibi anlamlara gelen "ḳaḍāˀ" kelimesinden alıntıdır. Arapça kökenli kelime zaman içerisinde dilimize eklenmiştir. Dilimizde ilk zamanlarda kader anlamıyla kullanılan bu kelime zaman içerisinde "öngörülemeyen olay", "yargı" ve "kazazede" gibi anlamlar da kazanmıştır. Kaza kelimesi Türkçede çoğunlukla bir işte başımıza gelen ters bir olayda kullanılmaktadır. Kaza kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması
  • İlçe, kaymakamlık
  • Vaktinde kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme
  • Yargı
  • Kadılık görevi

Kaza kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Kaza kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Arabası sert bir kaza yaptı ve kazada ağır yaralandı.
  • Bu kazaya bugüne kadar tek bir kuş tüyü bile dikilmemiş.
  • Akşam namazını kaçırdığım için kazasını kılacağım.
  • Aracı böyle kullanmaya devam edersen en sonunda kaza yaparsın.
  • Bir kaza sonucunda onunla karşılaşmıştı.
  • Aracıyla geçirdiği kaza sonucunda oldukça tehlikeli bir operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu.
  • Bu kazanın sonucunda arabadan nasıl sağ kurtuldu inanamıyorum.
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Kaza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kaza eş anlamlısı olan iki kelime vardır ancak bu iki kelime de kazanın farkı anlamlarını karşılar ve cümle içinde farklı bağlamlarda kullanılırlar. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken mutlaka asıl kelimenin ve cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kaza kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • İlçe
  • Yargı
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Kazanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazanın eş anlamlısı olan ilçe ve yargı kelimeleriyle pek çok cümle kurulabilir. Kaza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • İlçeye yeni bir kaymakam atanınca hemen olaylara el konuldu.
  • Burada yargı adına herhangi bir şey kalmamış.
  • Buranın ilçesi birtakım maddi sorunlar çektiği için köylere herhangi bir yardım götürülemedi.
  • Mahkemeden beklenen yargı çıktı ve herkes istediği sonuca ulaştı.
  • Türkiye'nin ilçeleri oldukça samimi insanların barındığı yerlerdir.
  • Yargı mahkeme salonundaki insanları pek memnun etmemiş gibi duruyordu.
  • Geçen bir ilçeye gitmiştim ve havasını aşırı beğendim.
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