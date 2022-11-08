Kaza eş anlamlısı nedir? Kaza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaza kelimesi Arapçada "yargılama, yarı, kader" gibi anlamlara gelen "ḳaḍāˀ" kelimesinden alıntıdır. Arapça kökenli kelime zaman içerisinde dilimize eklenmiştir. Dilimizde ilk zamanlarda kader anlamıyla kullanılan bu kelime zaman içerisinde "öngörülemeyen olay", "yargı" ve "kazazede" gibi anlamlar da kazanmıştır. Kaza kelimesi Türkçede çoğunlukla bir işte başımıza gelen ters bir olayda kullanılmaktadır. Kaza kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması

İlçe, kaymakamlık

Vaktinde kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme

Yargı

Kadılık görevi

Kaza kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Kaza kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Arabası sert bir kaza yaptı ve kazada ağır yaralandı.

Bu kazaya bugüne kadar tek bir kuş tüyü bile dikilmemiş.

Akşam namazını kaçırdığım için kazasını kılacağım.

Aracı böyle kullanmaya devam edersen en sonunda kaza yaparsın.

Bir kaza sonucunda onunla karşılaşmıştı.

Aracıyla geçirdiği kaza sonucunda oldukça tehlikeli bir operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu.

Bu kazanın sonucunda arabadan nasıl sağ kurtuldu inanamıyorum.

Kaza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kaza eş anlamlısı olan iki kelime vardır ancak bu iki kelime de kazanın farkı anlamlarını karşılar ve cümle içinde farklı bağlamlarda kullanılırlar. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken mutlaka asıl kelimenin ve cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kaza kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

İlçe

Yargı

Kazanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazanın eş anlamlısı olan ilçe ve yargı kelimeleriyle pek çok cümle kurulabilir. Kaza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: