Sık eş anlamlısı nedir? Sık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumuna göre sık sözcüğünün toplam dört manası vardır. Sık kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

(Sıfat) Parçaları veya emsalleri arasında çok az aralık bulunan

(Sıfat) Çok rastlanan, çok olan

(Zarf) Çok az aralıklarla, fazla zaman aralığı olmadan, kısa zaman aralıklarıyla

(Zarf) Birbirlerine çok yakın, aralıksız şekilde

Sık sözcüğünün içerisinde geçtiği "sık sık", "sıkboğaz", "sık otlatma" gibi birleşik kelimeler bulunmaktadır.

Sık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıkın eş anlamlısı olan sözcük "kesif" kelimesidir. Kesif kelimesi sık kadar çok kullanılan bir ifade değildir. Kesif ifadesi dilimize Arapçadan girmiştir ve eskimiş bir tabirdir. Sık ve kesif kelimesi aynı anlamı karşıladıkları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Sık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin yazım ve söyleyiş biçimlerinde farklılık olsa da mana yönünden aynıdır. Bu yüzden bu sözcüklerin kullanımı, cümle çeşitliliğinin artmasında da büyük rol oynamaktadır. Sık eş anlamlısı kesif kelimesi de cümle içinde sık yerine geçebilir. Sık kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleleri kurabiliriz. Sıkın eş anlamlıları ile örnek cümleler: