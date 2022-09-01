Kaza yapan İbrahim Tatlıses paylaştı! "Adam gününde gerek"

İbrahim Tatlıses, 25 Ağustos'ta Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcının bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses, haberi alır almaz olay yerine koştu. Yaşananların ardından Tatlıses'in oğlu için, "Şov yaptı gitti artist" dediği ileri sürüldü. Tatlıses daha sonra ise yine oğluna kızgınlığını ifade ederek "Beni İdo kurtardı" yorumunda bulundu.

Bu ifadeler gündemdeyken bir yandan da ünlü türkücü 'Geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul ediyordu.

"YAPTIKLARIMIN KARŞILIĞINI..."

Tatlıses geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses paylaşımında "Ziyaret günümüz kapanmıştır! Adam gününde gerek. Aradan bir hafta geçmiş! E bana ne ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım gerisini sizler düşünün" yorumunda bulundu.

