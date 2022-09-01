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Kaza yapan İbrahim Tatlıses paylaştı! "Adam gününde gerek"

01.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses kaza haberini alınca olay yerine koşmuştu. İbrahim Tatlıses ise davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için 'Şov yaptı gitti artist' demişti. Bu gerilim sürerken Tatlıses'ten bir paylaşım daha geldi. Ünlü türkücünün ifadeleri dikkat çekti.

Kaza yapan İbrahim Tatlıses paylaştı! "Adam gününde gerek"

İbrahim Tatlıses, 25 Ağustos'ta Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcının bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses, haberi alır almaz olay yerine koştu. Yaşananların ardından Tatlıses'in oğlu için, "Şov yaptı gitti artist" dediği ileri sürüldü. Tatlıses daha sonra ise yine oğluna kızgınlığını ifade ederek "Beni İdo kurtardı" yorumunda bulundu.

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Bu ifadeler gündemdeyken bir yandan da ünlü türkücü 'Geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul ediyordu.

Ekran Alıntısı

"YAPTIKLARIMIN KARŞILIĞINI..."

Tatlıses geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı.

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İbrahim Tatlıses paylaşımında "Ziyaret günümüz kapanmıştır! Adam gününde gerek. Aradan bir hafta geçmiş! E bana ne ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım gerisini sizler düşünün" yorumunda bulundu.

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