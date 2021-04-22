MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

22.04.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarıl oyuncu dizide, 'Aslı' karakterine hayat verecek.

Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Deniz Altan, ‘Kazara Aşk’ta ‘Aslı’ karakterini canlandıracak.

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Dizinin başrollerinde ise; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Aycan Koptur, Sadi Celil Cengiz ve Deniz Altan gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘ASLI’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan muhteşem bir aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna daha önce aldığı ödüllerle adından söz ettiren Deniz Altan dahil oldu. Başarılı oyuncu Deniz Altan, dizide “Aslı” karakterini canlandıracak. Yediden yetmişe herkesi eğlendirecek senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayacak ‘Kazara Aşk’ın kadrosuna katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Deniz Altan; “Kazara Aşk, pandemi nedeniyle gülümsemeyi unuttuğumuz bir zamanda izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak” dedi.

dsc-3929-hlFh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Koronavirüs evrimleşiyor! Tedirgin eden açıklama

Koronavirüs evrimleşiyor! Tedirgin eden açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ve sevgilisini öldürdü!

Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ve sevgilisini öldürdü!

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.