Yaz aylarının gelmesiyle yeni dizi ve programlar ekranlara gelmeye başladı. Söz konusu dizilerden biri de Kazara Aşk. Dizi, 21 Haziran'da Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu dizinin çekim yerleri merak konusu oldu. Dizinin hikayesi senarist Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından ele alınıyor. Peki Kazara Aşk nerede çekiliyor? Kazara Aşk oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kazara Aşk çekimleri Sinop, Ayancık sahilinde başladı. İlerleyen bölümlerde dizi İstanbul'da çekilecek.

KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Şimal, üniversiteyi bitirdikten sonra aşık olduğu adam ile evlenme hayalleri kuran güzel bir genç kızdır Civan ise prestijli, zengin bir ailenin yakışıklı oğludur.

Civan ile Şimal hayallerinin peşinden koşmaktadır. İkilinin yolları hiç beklenmedik zamanda kesişir. Bu tesadüfi gelişmenin ardından Şimal ile Civan'ın hayatı değişecektir. Yaşanacak olaylar sonrasında ikili, bambaşka bir dünyanın içinde olacaktır. Kazara Aşk dizisi 21 Haziran'da Star TV'de...