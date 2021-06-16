Yaz aylarının gelmesiyle yeni dizi ve programlar ekranlara gelmeye başladı. Söz konusu dizilerden biri de Kazara Aşk. Dizi, 21 Haziran'da Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu dizinin çekim yerleri merak konusu oldu. Dizinin hikayesi senarist Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından ele alınıyor. Peki Kazara Aşk nerede çekiliyor? Kazara Aşk oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
Kazara Aşk çekimleri Sinop, Ayancık sahilinde başladı. İlerleyen bölümlerde dizi İstanbul'da çekilecek.
Şimal, üniversiteyi bitirdikten sonra aşık olduğu adam ile evlenme hayalleri kuran güzel bir genç kızdır Civan ise prestijli, zengin bir ailenin yakışıklı oğludur.
Civan ile Şimal hayallerinin peşinden koşmaktadır. İkilinin yolları hiç beklenmedik zamanda kesişir. Bu tesadüfi gelişmenin ardından Şimal ile Civan'ın hayatı değişecektir. Yaşanacak olaylar sonrasında ikili, bambaşka bir dünyanın içinde olacaktır. Kazara Aşk dizisi 21 Haziran'da Star TV'de...
Kazara Aşk, romantik komedi dizisidir. Hikayesi, Senarist Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Ümit Kantarcılar ve Sude Güler yer almaktadır. Yapım şirketi Koliba Film, yapımcı ise Ata Türkoğlu'dur.
Kazara Aşk dizisi 24 Haziran 2021'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Ümit Kantarcılar / Civan
Sude Güler / Şimal
Uğur Çavuşoğlu /Tahsin
Servet Pandur / Neval
Selin Işık / Nazlı
Sadi Celil Cengiz / Okan
Aycan Koptur / Vildan
Burak Tamdoğan
Deniz Altan / Aslı
Burakhan Yılmaz / Doktor Kenan
Ali Haydar Çataltepe
Öykü Candanadam
Çağdaş Tekin
Nermin Aslan
Nalan Örgüt
Billur Pınar Yılmaz
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