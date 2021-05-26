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Kazdağları, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırları içerisinde yer alan Kazdağları her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. İlkbaharın gelmesiyle beraber yeşilin binbir tonuna bürünen Kazdağları, şelaleleriyle de görenleri mest ediyor.

Kazdağları, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor

Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsaneleri ve hikayeleriyle mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak da geçen Kazdağları, endemik bitki örtüsü ile her mevsim özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için uygun imkanları barındırıyor. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetiştiğini söyledi.

Bu bitki varlığının 80'e yakınının Türkiye dışında dünyada başka bir yerde yetişmediğini belirten Satıl, "Bu endemiklerin de öyleleri var ki sadece Kazdağları'nda yaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de 30 civarı endemik bitki sadece Kazdağları'nda bulunuyor." dedi.

Prof. Dr. Satıl, bölgenin su kaynakları bakımından da zengin olduğunu vurguladı. Kazdağları'nda şelale, dere gibi farklı özellikte su kaynaklarının yer aldığını anlatan Satıl, "Bunun dışında bölgedeki mitolojik hikayeler de tarihi anılar, duyulması gereken, bu mekanların görülmesi gereken yerler. Tüm bunlar göz önüne alındığında doğayla barışık, doğa dostu eko turizm etkinlikleri için Kazdağları'nın önemli bir merkez olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu. Satıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bölgenin daha fazla görülmeye değer güzelliklere büründüğünü sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çanakkale
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