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Kediler yaşadı! Onlar için minyatür mobilyalar tasarladılar

serpilhanoglu serpilhanoglu
EĞLENCE  | 20.07.2019 02:06 | Son Güncelleme

Kedilerinin hayatına konforlu ve aynı zamanda dekoratif bir dokunuş yapmak isteyenler için tasarlanan kedi mobilyaları son yıllarda oldukça popüler.

Kediler yaşadı! Onlar için minyatür mobilyalar tasarladılar

Çoğumuz evcil hayvanlarımızı ailelerimizin birer bireyi olarak görüyoruz. Onların yaşam kalitesini sürekli olarak arttırmaya çalışıyoruz. Peki bu iş sizce nereye kadar gidebilir?

Japonya merkezli Okawa Kagu adlı dizayn firması bu sorunun cevabını vermek üzere karşınıza çıkacak. Okawa Kagu kediler için gerçek görünümlü minyatür mobilyalar üretiyor. Aslında bunlar bizim sektörde gördüğümüz ilk örnekler değil. Mukavvadan yapılmış kedi kulübelerinden tutun da şatoya benzer mobilyalara kadar uzanıyor kedi mobilyası çılgınlığı.

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İşte son zamanlarda radarımıza yakalanan en yeni, evcil hayvan dostu tasarımların sahibi marka: Okawa Kagu.

Okawa Kagu’nun kediler için tasarladığı koleksiyonun adı “Craftsman MADE”

Bu koleksiyonun hepsi yerel zanaatkarların elinden çıkma. En iyi malzemeler seçilerek yüksek kalitede üretim yapılıyor. Aslında bu küçük mobilyalar bir zamanların başarılı zanaat endüstrisini yeniden canlandırma amacı güdüyor. Okawa Kagu’nun çalışma prensibi bu şekilde.
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Okawa Kagu internetteki kedilere olan aşkı ve yerel zanaatkarların yeteneklerini birleştirerek harika işler ortaya koyuyor.

Tasarım süreci, tıpkı standart mobilyaların üretildiği şekilde başlayıp, ilerleyen aşamalarda küçük boyutlara uyarlanıyor. Öyle ki gerçekten en huysuz tüylü arkadaşlarınızı bile memnun edebilecek bir kaliteye sahip.
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Koleksiyonda çam kullanarak yapılmış ahşap kanepeden tutun meşe kedi yataklarına kadar birçok seçenek mevcut.

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