Mynet Trend

Kediye özel 'sepetli asansör'

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan videoda, sahibi sokakta gezen kedisini balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından birinci kattaki eve çekiliyor.

Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı. (DHA)

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Her şey bir anda olduHer şey bir anda oldu
Yarış sırasında feci kaza!Yarış sırasında feci kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi sepet asansör

En Çok Okunan Trend Haberler

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

Boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

Motosikleti hesaba katmayınca olanlar oldu

Her şey bir anda oldu

Arazi yarışında feci kaza kamerada

Yarış sırasında feci kaza!

Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturdu

Atı gören gözlerine inanamadı

'İşkence raporları' basına sızdı!

'İşkence raporları' basına sızdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.