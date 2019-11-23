Keenetic Air ile kesintisiz internet keyfi!

Eviniz ya da ofisinizde, modeminize uzak noktalarda bağlantı sorunları yaşayabiliyorsunuz ve bazı bölgelerde performans o kadar düşer ki, bu bölgeleri “ölü noktalar” olarak nitelendiririz. İşte bu tip bağlantı sorunlarını ve dolayısıyla ölü noktaları ortadan kaldırıp her noktada en iyi performansa erişmek için Keenetic Air Kablosuz Router/Genişletici cihazın önemi büyük.
Ürünün kutusunu açtığımızda; cihazın kendisi, ethernet kablosu, güç adaptörü, kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle tanışıyoruz. Ayrıca, bilgiler bakımından detaylı bir kutu tasarımı olduğunu da söylemek gerek. 236 gram ağırlıktaki cihaz, 29mm kalınlıkta ve şık bir tasarımı var. İster masanızda sabit kullanabilir, isterseniz de belirlediğiniz bölgeye asabilirsiniz.
Yüksek bir performans için ayrı ayrı ayarlanabilir toplamda 4 antene sahip olan bu cihaz, 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere dual band desteği sunuyor. Bununla birlikte ürünün tam 4 farklı çalışma modu var: Router, access point, istemci ve kablosuz genişletici. Kullanmak istediğiniz mod için ürünün arka tarafında yer alan düğmeyi kullanabilirsiniz. Zaten A, B, C ve D olarak seçenekler sıralanmış. Üründe 100Mbps’lık 4 tane de ethernet portu bulunmakta.
Tabii cihazı istekleriniz doğrultusunda stabil bir şekilde kullanabilmek için ister PC’nizden my.keenetic.net adresine gidebilir, isterseniz de cihazın arkasındaki QR kodu okutarak Android ya da iOS işletim sistemli telefonunuza ücretsiz uygulamayı kurabilir, kurulum ve ardından diğer özelleştirmeleri yapabilirsiniz.
Yine kısaca belirtmek gerekirse, bu uygulama aracılığıyla ağınızı özelleştirebilir, ağdaki akıllı telefon ve PC’lere düzenlemeler getirebilirsiniz. Kim, hangi saatlerde internete bağlanmalı ve bağlantı hızı ne kadar olmalı gibi… Öte yandan, cihazda siber saldırılara karşı dahili bir güvenlik koruması, reklam engelleyici ve ebeveyn kontrol mekanizması da bulunmakta.
Keenetic ürünleri, Mesh sistemine de destek veriyor. Böylelikle ağınıza istediğiniz kadar cihaz ekleyip kapsamlı bir kablosuz ağ oluşturabilir, en güzeli de bu ağı yalnızca bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Eviniz ya da ofisinizde hangi odaya giderseniz gidin, bağlantıda bir kopma ya da performans düşüşü yaşanmadan, aynı stabil performansı alabiliyorsunuz. Üstelik, aynı anda birden fazla akıllı telefon ve PC’nizi de bu ağa dahil ederek yine aynı anda yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir, internette sörf yapabilir ve online oyunları deneyimleyebilirsiniz.
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