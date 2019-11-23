Keenetic Air ile kesintisiz internet keyfi!

Eviniz ya da ofisinizde, modeminize uzak noktalarda bağlantı sorunları yaşayabiliyorsunuz ve bazı bölgelerde performans o kadar düşer ki, bu bölgeleri “ölü noktalar” olarak nitelendiririz. İşte bu tip bağlantı sorunlarını ve dolayısıyla ölü noktaları ortadan kaldırıp her noktada en iyi performansa erişmek için Keenetic Air Kablosuz Router/Genişletici cihazın önemi büyük.

Ürünün kutusunu açtığımızda; cihazın kendisi, ethernet kablosu, güç adaptörü, kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle tanışıyoruz. Ayrıca, bilgiler bakımından detaylı bir kutu tasarımı olduğunu da söylemek gerek. 236 gram ağırlıktaki cihaz, 29mm kalınlıkta ve şık bir tasarımı var. İster masanızda sabit kullanabilir, isterseniz de belirlediğiniz bölgeye asabilirsiniz.

Yüksek bir performans için ayrı ayrı ayarlanabilir toplamda 4 antene sahip olan bu cihaz, 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere dual band desteği sunuyor. Bununla birlikte ürünün tam 4 farklı çalışma modu var: Router, access point, istemci ve kablosuz genişletici. Kullanmak istediğiniz mod için ürünün arka tarafında yer alan düğmeyi kullanabilirsiniz. Zaten A, B, C ve D olarak seçenekler sıralanmış. Üründe 100Mbps’lık 4 tane de ethernet portu bulunmakta.