Kefaret dizisi bitiyor mu? Yapımcıdan final iddiaları hakkında açıklama

Fox TV'de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisinin 23. bölümüyle final yapacağı iddia edilmişti.



Kefaret dizisinin yapım şirketi ise final iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN ROMANINDAN UYARLANDI

İki çocuk annesi Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını konu alan Kefaret, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ekrana gelmeye başlamıştı. Dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlandı.

Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.



