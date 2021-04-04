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Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Arzu ameliyat sonrası uyanıyor!

04.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Kefaret, her Pazar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Sinan, cezaevinde oldukça zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak durumunda kalmıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Arzu ameliyat sonrası uyanıyor!

Her Pazar saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Kefaret, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Sinan, cezaevinde oldukça zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak durumunda kalmıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI (20. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KEFARET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (19. BÖLÜM)

Dizinin son bölümünde Arzu ameliyattan çıkmıştır fakat durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek amacıyla tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan artık gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde oldukça zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak durumunda kalır.

KEFARET YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (20. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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