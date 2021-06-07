Kefaret'in biteceği söyleniyordu! Nurgül Yeşilçay'dan beklenmeyen açıklama geldi: "Bir süre tatil fotolarına..."

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, henüz bir konservatuvar öğrencisiyken Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı "İkinci Bahar" ile sektöre adım attı. O günden beri de üm ödülleri toplayan, her sezon başrollere seçilen başarılı bir oyuncuya dönüştü. Ünlü oyuncu, son olarak "Kefaret" dizisiyle ekrana geldi. FOX'ta yayınlanan dizi, sezon ortasında başlamasına rağmen ekrana tutunmayı başardı. Ancak FOX'un bu sezon neredeyse bütün dizilerine son vermesi "Kefaret"in sevenlerini de tedirgin etti. Çünkü FOX bu sezon "Baraj", "Masumiyet", "Savaşçı" ve "Mucize Doktor" dizilerini bitirdi. "Sen Çal Kapımı" ve "Son Yaz", kıl payı kurtulan dizilerdendi. Gelecek sezona sağlam bir şekilde devam eden tek FOX dizisi "Yasak Elma" oldu. Geçen hafta, "Kefaret" için de kötü haber geldi. İddiaya göre, dizi zaten tek sezon planlandı ve hikayesi bitince dizi de bitecekti. Ancak bu iddialara önce yapım şirketinden, sonra Nurgül Yeşilçay'dan yalanlama geldi.

"Devamke"

Yapım şirketi final haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Nurgül Yeşilçay ise dün yayınlanan bölümün ardından 30. bölüm fragmanını paylaştı ve "Devamke. Bir süre tatil fotoğraflarına bakamayacağız, çalışıyoruz." diyerek haberleri yalanladı.



