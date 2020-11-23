Kefaret, MasterChef Türkiye, A.Rıza ekrandaydı... 22 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

22 Kasım Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Maria İle Mustafa, Arıza, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye ve Kefaret kıyasıya yarıştı. 22 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "A.Rıza" dizisi yayınlandı.

ATV'de akşam kuşağında "Maria İle Mustafa" dizisi seyirciyle buluştu.