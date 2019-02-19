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Kefirin faydaları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Besin değeri yüksek olan kefirin özellikle büyüme çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, içinde barındırdığı vitamin ve minarelleri açıkladı. Kefirin, protein, karbonhidrat ve yağ içeriği dengelidir. A, B2, B12, folik asit ve biotin vitaminleriyle kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinden zengin olan kefirin sık tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kefirin faydaları nelerdir?

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, kökeni Kafkasya’ya dayanan ve yoğurttan sonra fermente süt ürünleri içinde önemli bir yere sahip kefirin sağlığa faydalarına dikkat çekiyor.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, fermente süt ürünleri içerisinde yoğurttan sonra önemli bir yer tutan kefirin sağlığa etkilerine dikkat çekiyor. Vakıf, kökeni Kafkasya’ya dayanan dünyada ve ülkemizde, özellikle son yıllarda yaygın olarak tüketilen kefire ilişkin önemli bilgiler paylaşıyor.

BİTKİSEL KAYNAKLI SÜTLERDEN DE KEFİR ÜRETİLEBİLİYOR

Kefir tanesi kullanılarak elde edilen kefir, genellikle inek sütünden olmakla birlikte keçi, koyun sütlerinden veya bitkisel kaynaklı sütlerden de üretilebiliyor. Kefir üretiminde bakteri fermantasyonu ile birlikte sindirim sistemi sağlığı için önem taşıyan, asetik asit, bütirik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) oluşuyor.

Kefir üretiminde, bakteri fermantasyonuna ek maya fermantasyonunun da olması, kefiri diğer fermente süt ürünlerinden farklı kılıyor. Kefirin kendine has ekşi ve keskin tadının oluşmasında maya fermantasyonu büyük rol oynuyor.
Günümüzde kefir taneleri kullanılarak kefir elde edilebildiği gibi başlatıcı yani starter kültürler kullanılarak üretilen endüstriyel kefirler de tüketicilere sunuluyor. Sütün bileşiminde bulunan tüm besin öğelerini ve fermentasyonla oluşan sağlığa faydalı diğer bileşenleri içerdiği, sindirimi de kolay olduğu için son derece besleyici olan kefirin öne çıkan olası sağlık etkileri ise şöyle:

BESİN DEĞERİ YÜKSEKTİR

Vitamin ve mineral gereksinimi yüksek olan büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar, adölesanlar için kefir günlük vitamin, mineral ve protein alımına da destek olabilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Kefirin içerdiği laktik asit bakterileri ile ishal, kabızlık ve emilim bozuklukları gibi sindirim sistemi sorunlarının görülme sıklığını ve süresini azaltabileceği belirtiliyor. Kefirin laktoz içeriğinin süte oranla düşük olması sebebiyle laktoz intoleransı olan bireyler laktozsuz sütler gibi kefiri de tercih edebilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Kefir, protein içeriği sayesinde midede uzun süre kalarak tokluk hissinin oluşmasını ve kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı oluyor. Bu sayede iştah kontrolünü sağlayarak besinlerle fazla enerji alımının önüne geçip, vücut ağırlığının kontrolüne destek oluyor.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU ETKİYE SAHİP

Düzenli kefir tüketiminin, probiyotik etkisi yani içerdiği laktik asit bakterileri ve mayalar ile toplam kolesterol ve LDL kolesterol (halk arasında bilinen adıyla kötü huylu kolesterol) düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Kefir gibi probiyotik içeren besinlerin düzenli tüketimi kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebiliyor.
Bağışıklık sistemini destekliyor
Kefir, besin değeri sayesinde bağışıklık sisteminin oluşması ve güçlenmesi ile kas-iskelet sistemi sağlığına destek olabilir. Ayrıca sindirimi kolay olan kefir, yapısında bulunan vitamin, mineral ve proteinlerle sağlıklı bağışıklık sisteminin devamına destek olabilir. Kefir probiyotik özelliği ile patojen yani hastalığa yol açan mikroorganizmaların sindirim kanalında çoğalmalarına engel olur, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki gösterir.

KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

Kefir, kalsiyum içeriğiyle ve içerdiği laktik asit bakterilerinin kalsiyum emilimine yardımcı olması nedeniyle vücutta iyi kullanılabilen bir kalsiyum kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Kefirin kalsiyum içeriğiyle birlikte fosfor ve K vitamini kaynağı olarak da kemik sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

1 SU BARDAĞI KEFİR GÜNLÜK İHTİYAÇLARIMIZIN NE KADARINI KARŞILAYABİLİR?

Enerji ve besin öğeleri 1 su bardağı kefir Günlük ihtiyacın ne kadarını karşılamaya destek olur?
Enerji 132 kcal %7
Karbonhidrat 8 gram %3
Yağ 7 gram %11
Protein 7 gram %12
Kalsiyum 240 mg %24
Fosfor 180 mg %26
Magnezyum 26 mg %7
A vitamini 106 mcg %11
B2 vitamini 0,3 mg %24
B12 vitamini 2 mcg %67
Folik asit 10 mcg %3

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