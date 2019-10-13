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Keira Knightley ikinci kez anne oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, altı hafta önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, bebeğinin kendisini zorladığını, “Doğumdan bu yana üçüncü kez saçımı tarıyorum” şeklinde esprili bir dille anlattı.

Keira Knightley ikinci kez anne oldu!

Ünlü oyuncu Keira Knightley, 1,5 ay önce ikinci kez anne oldu. 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, BBC’de katıldığı bir programda, doğum yaptığını ilk kez açıkladı.

Altı haftalık bir bebeği olduğunu söyleyen Knightley, “Bu, doğumdan bu yana saçımı üçüncü tarayışım” diyerek yeni bebeğinin kendisini zorladığını esprili bir şekilde ifade etti.

Eşi James Righton ile çok mutlu olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini söylemedi. Kngihtley’nin Edie adında, dört yaşında bir kızı bulunuyor.

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