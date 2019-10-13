Keira Knightley ikinci kez anne oldu!

Ünlü oyuncu Keira Knightley, 1,5 ay önce ikinci kez anne oldu. 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, BBC’de katıldığı bir programda, doğum yaptığını ilk kez açıkladı.

Altı haftalık bir bebeği olduğunu söyleyen Knightley, “Bu, doğumdan bu yana saçımı üçüncü tarayışım” diyerek yeni bebeğinin kendisini zorladığını esprili bir şekilde ifade etti.

Eşi James Righton ile çok mutlu olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini söylemedi. Kngihtley’nin Edie adında, dört yaşında bir kızı bulunuyor.

