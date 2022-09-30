Kelime eş anlamlısı nedir? Kelimenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime sözcüğü dilimizde en sık kullanılan sözcükler arasında yer alır. Kelime eş anlamlısı olarak en çok sözcük kelimesinin kullanımı tercih edilmektedir. En az bir heceden ya da iki harften meydana gelen sözcükler kelime olarak ifade edilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük ses grupları, anlamlı ses birliği ya da manalı ses anlamlarını taşımaktadır. Kelime sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir.
Kelime sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz. Kelimenin eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışı veya okunuşu farklı olsa da anlam açısından aynıdır. Kelimenin anlamdaşları arasında en sık tercih edileni "sözcük" kelimesidir. Sözcük kelimesi Türkçe kökenlidir. Kelime kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Kelime kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse: