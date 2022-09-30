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Kelime eş anlamlısı nedir? Kelimenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı sözcüklerin kullanımı epey yaygındır. Eş anlamlı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Kelime sözcüğü de eş anlamlıları yönünden zengin bir sözcüktür. Anlamlı ses veya ses birliğinden oluşan kelime yerine kullanılabilecek başka kelimeler de mevcuttur.

Kelime eş anlamlısı nedir? Kelimenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime sözcüğü dilimizde en sık kullanılan sözcükler arasında yer alır. Kelime eş anlamlısı olarak en çok sözcük kelimesinin kullanımı tercih edilmektedir. En az bir heceden ya da iki harften meydana gelen sözcükler kelime olarak ifade edilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük ses grupları, anlamlı ses birliği ya da manalı ses anlamlarını taşımaktadır. Kelime sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir.

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Kelimenin eş anlamlısı olan sözcükler

Kelime sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz. Kelimenin eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışı veya okunuşu farklı olsa da anlam açısından aynıdır. Kelimenin anlamdaşları arasında en sık tercih edileni "sözcük" kelimesidir. Sözcük kelimesi Türkçe kökenlidir. Kelime kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Söz
  • Sözcük
  • Lafız
  • Lügat
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Kelimenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Türkçede farklı dillerden gelen birçok sözcük bulunur.
  • Söz ağızdan bir kere çıktı mı gerisi çok da önemli değil.
  • Hiçbir şeyin sözde kalmadığı bir dünya istiyordu.
  • Yazarın cümle içerisinde kullandığı sözcükler oldukça dikkat çekiciydi.
  • Ağzınızdan çıkan sözcüklere dikkat etmeniz gerekmektedir.
  • Lafız ve anlam artık eskisi gibi birbirlerine benzemiyor.
  • Atandığı köyde çocukların lügatlarını anlamak için bir süre yazarak konuştular.
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