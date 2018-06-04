Kelly Brook'un striptiz kulübündeki eğlencesi olaylı bitti

Kum saati vücuduyla dikkat çeken Kelly Brook striptiz kulübünde alkolü fazla kaçırınca eşini sevgilisini utandırdı
İçkiyi fazla kaçırınca olanlar oldu!
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İngiliz model ve aktris Kelly Brook, dün akşam erkek arkadaşı Jeremy Parisi ile striptiz kulübüne gitti.
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Eğlencenin dozunu kaçıran Brook, içkiyi abartınca işler çirkinleşti.
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The Sun gazetesindeki habere göre, alkollü Brook, striptizcinin göğsünü elledi.
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Ortaya çıkan fotoğrafta Kelly Brook'un bir hayli alkollü olduğu, sevgilisi Parisi'nin ise yumruğunu ağzına dayadığı ve yaşananlardan hiç de memnun olmadığı görünüyor.
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İddialara göre 38 yaşındaki Brook ve 33 yaşındaki Parisi büyük bir tartışma yaşadı.
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Ancak kavga sonradan tatlıya bağlandı ve çift fazla zaman geçmeden barıştı.
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The Sun muhabirleri Kelly Brook'un temsilcilerine ulaşıp modelin konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağını sordu ancak yanıt alamadı.
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Kelly Brook ve Jeremy Parisi, 2015 yılının Nisan ayından beri birlikte.
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