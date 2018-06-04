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Kelly Brook'un striptiz kulübündeki eğlencesi olaylı bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

İngiliz model ve aktris Kelly Brook, dün akşam erkek arkadaşı Jeremy Parisi ile striptiz kulübüne gitti.

Kum saati vücuduyla dikkat çeken Kelly Brook striptiz kulübünde alkolü fazla kaçırınca eşini sevgilisini utandırdı

İçkiyi fazla kaçırınca olanlar oldu!

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İngiliz model ve aktris Kelly Brook, dün akşam erkek arkadaşı Jeremy Parisi ile striptiz kulübüne gitti.
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Eğlencenin dozunu kaçıran Brook, içkiyi abartınca işler çirkinleşti.
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The Sun gazetesindeki habere göre, alkollü Brook, striptizcinin göğsünü elledi.
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Ortaya çıkan fotoğrafta Kelly Brook'un bir hayli alkollü olduğu, sevgilisi Parisi'nin ise yumruğunu ağzına dayadığı ve yaşananlardan hiç de memnun olmadığı görünüyor.
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İddialara göre 38 yaşındaki Brook ve 33 yaşındaki Parisi büyük bir tartışma yaşadı.
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Ancak kavga sonradan tatlıya bağlandı ve çift fazla zaman geçmeden barıştı.
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The Sun muhabirleri Kelly Brook'un temsilcilerine ulaşıp modelin konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağını sordu ancak yanıt alamadı.
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Kelly Brook ve Jeremy Parisi, 2015 yılının Nisan ayından beri birlikte.
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Kelly Brook kelly brook göğüs

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