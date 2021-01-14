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Kelly Brook yatak odasında sevgilisine poz verdi

14.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Kelly Brook yatak odasında sevgilisine poz verdi

Son dönemde kiloları yüzünden gündem olan eski manken Kelly Brook kilo vermek için spor yapmaya başladı. Pandemi yüzünden spor salonları kapalı olduğu için evinde spor yapan kıvrımlı model yatak odasına kurduğu trambolin üzerinde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Eski manken Kelly Brook, kilolarından kurtulmaya karar verdi. İngiliz model pandemi yüzünden kapalı olan spor salonuna gidemediği için egzersiz programını evde devam ettirmeye çalışıyor. Kıvrımlı güzel yatak odasına koyduğu trambolin üzerinde veriği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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İngiltere’de yaşayan Kelly Brook, kasvetli ve yağmurlu hava yüzünden modunda olmasa da yatak odasına koyduğu trambolinde zıplayarak egzersiz planına sadık kalmaya çalıştığını söyledi.

KELLY BROOK SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Instagram’da yaptığı paylaşımına "Yatak Odası Çalışması" başlığı atan Kelly Brook, şunları yazdı:

"Yalan söyleyemeyeceğim. Ocak ayındayız ve bu yüzden bu sabah hiç motive değilim. Camdan dışarı baktığımda havanın gri ve yağmurlu olduğunu gördüm!!! Zaten şu anda spor salonuna gidemiyoruz bu yüzden bahçeyi gören yatak odama küçük bir trambolin kurarak kendimi iyi hissettirecek bazı hareketler yapıyorum."

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Yeni başladığı kilo verme çabaları karşılığında iki kilo verdiğini söyleyen Kelly Brook, fotoğraflarını çektiği için sevgilisi Jeremy Parisi'ye teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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