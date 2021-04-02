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Kelly Brook yazı getirdi

02.04.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karantina sürecinde pes etmeden her gün radyodaki işine giden Kelly Brook yazı erken getirdi. Kelly Brook terlikleriyle işin yolunu tuttu.

Kelly Brook yazı getirdi

İngiliz yıldız Kelly Brook yazı getirdi. Her gün çalıştığı radyo istasyonunda işe giderken görüntülenen ve yüzünden gülümsemesi eksik olmayan 41 yaşındaki Brook yine geleneği bozmadı.

Bu kez her zamankinden farklı olarak artık kış mevsiminde giydiklerinden daha ince kıyafetler giymeye başladı.

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Kelly Brook, önceki gün yine sunuculuk yaptığı radyo kanalına girerken görüntülendi. Bir kot pantolon giyen Brook, üzerine de karın bölgesini açıkta bırakan beyaz bir gömlek giydi.

Brook'un yazlık terlik tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.


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Kelly Brook
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