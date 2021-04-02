İngiliz yıldız Kelly Brook yazı getirdi. Her gün çalıştığı radyo istasyonunda işe giderken görüntülenen ve yüzünden gülümsemesi eksik olmayan 41 yaşındaki Brook yine geleneği bozmadı.

Bu kez her zamankinden farklı olarak artık kış mevsiminde giydiklerinden daha ince kıyafetler giymeye başladı.

Kelly Brook, önceki gün yine sunuculuk yaptığı radyo kanalına girerken görüntülendi. Bir kot pantolon giyen Brook, üzerine de karın bölgesini açıkta bırakan beyaz bir gömlek giydi.

Brook'un yazlık terlik tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.



