Keloğlan'ı canlandıran Rüştü Asyalı'nın değişimi şoke etti! Gören 'bu kim' dedi!

1971 yapımı Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı, şimdilerde Başkent İletişim Akademisi'nde seslendirme sanatçılığı yapıyor. Kursiyerlere diksiyon eğitimi de veren Asyalı, yıllar içindeki değişimiyle de görenleri şaşırttı. İşte Rüştü Asyalı'nın son hali:

RÜŞTÜ ASYALI KİMDİR?

1947 yılında Ankara'da doğan Rüştü Asyalı, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaTiyatro eğitimi alan oyuncu, 1970 yılında meslek hayatına atıldı. Ankara Radyosu'nda seslendirdiği Çocuk Saati programında Keloğlan tiplemesini seslendiren oyuncu yapımcıların dikkatini çekti ve 1971-1975 yılları arasında dört Keloğlan filminde yer aldı.

Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Asyalı, pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Rüştü Asyalı, 'Atatürk Anlatıyor' belgeselinde Atatürk'ü oynadı.

Devlet Sanatçıları Birliği genel sekreterliği, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı başkanlığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği genel başkanlığı görevlerini layıkıyla yerine getirdi. 12 yıldır Başkent İletişim Akademisi'nde seslendirme, diksiyon ve spikerlik eğitimi veriyor.



