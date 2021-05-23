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Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision gafı! O sözler Demet Akalın'a mı?

23.05.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam 65'inci kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması heyecanı tüm dünyayı sararken beraberinde büyük bir kaosu getirdi. Bunlardan ilki Demet Akalın'ın Eurovision paylaşımına gelen esprili yorum olurken, Kemal Doğulu'nun paylaşımı ise epey konuşuldu. Doğulu'nun paylaşımında sarf ettiği sözlerin Akalın'a söylendiği düşünülünce ortalık karıştı.

Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision gafı! O sözler Demet Akalın'a mı?

Tüm dünyanın yakından ilgilendiği Eurovision Şarkı Yarışması dün akşam gerçekleşti. Birbirinden başarılı performansların sergilendiği yarışma ülkemizde de büyük bir ilgi ile takip edildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da yarışma ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından “Murat Boz ne sallardı be. Olalım seneye ya kıskandım ne güzeller” ifadelerini kullandı. Akalın’ın Boz ile ilgili söyledikleri kısa bir süre içinde gündem olurken, Kemal Doğulu'nun yaptığı çıkış ise bomba etkisi yarattı.

Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision gafı! O sözler Demet Akalın'a mı?

TAKİPÇİSİNDEN GELEN O YANIT HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşıma takipçilerinden yanıt gecikmedi. Demet Akalın’nın bu paylaşımının altına ünlü şarkıcının bir takipçisi “Abla biz seni görmek istiyoruz orada” diye yorum yazdı. Takipçisinin bu yorumuna kayıtsız kalamayan Akalın “İngilizce yok” diye şeklinde yanıt verdi. Akalın’ın bu yorumuna ise takipçisi esprili bir şekilde yanıt vererek “Türkçe de yok abla no problem” dedi. Demet Akalın ise bu yoruma gülerek cevap verdi.

Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision gafı! O sözler Demet Akalın'a mı?

"ŞUURSUZ KADIN HOPSTARLAR EUROVİSİON HAYALİ KURUYOR"

Geceye damgasını vuran ilgi çekici paylaşımlarından biri de ünlü modacı Kemal Doğulu’dan geldi. Doğulu Instagram hesabının hikayesinde “Stüdyoya bile giremeyen bazı şuursuz kadın hopstarlar Eurovision hayali kuruyor gördüğüm kadarıyla. Ah canısı sen kendi ülkende stüdyoda şarkı söylerken en yakınlarını bile kayıt stüdyosuna sokmazken milyonlar önünde nasıl şarkı söyleyesin. Güldürme beni!” şeklinde paylaşım yaptı.

Doğulu'nun bu açıklamasının ardından "şuursuz kadın hopstarlar" ifadesiyle Demet Akalın'ı mı işaret ediyor diye düşündürdü. Akalın'dan ise bu iddialarla ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Kemal Doğulu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen erkekliğim yüz karalarından birisin biliyorsun dimi bunu !! Kadın gibi hareket edip erkeğim diye dolaşma !!

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