MAGAZİN

Kemal Doğulu önce mikrofonu fırlattı sonra küfür etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl albüm çıkartan Kemal Doğulu, sahne aldığı beach'te yaşanan teknik aksaklık nedeniyle elindeki mikrofonu fırlattı ve küfür etti

Kemal Doğulu önce mikrofonu fırlattı sonra küfür etti

Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.

"BANA KAPRİS YAPAMAZSIN SEN"

Sahne aldığı sırada aksaklık yaşanınca öfkeden deliye dönen Doğulu, "Bana kapris yapamazsın sen. Kaprisini s..." diyerek küfür etti.

Olay sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kemal Doğulu, "Dj bana ters bir hareket yaptı. Bende tepki gösterdim" dedi.

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