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Kemal Doğulu yıllar sonra gelen itiraf! '4 gece bankta geçirdim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kemal Doğulu yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez Doya Doya Moda programında açıkladı! Doğulu açıklamasında "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.

Kemal Doğulu yıllar sonra gelen itiraf! '4 gece bankta geçirdim'

Doya Doya Moda 22 Mayıs haftanın finaline, birbiri ardına gelen itiraflar damga vurdu. Programın sevilen jürisi Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı. 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olmadığını söyledi. 4 gün boyunca bankta oturduğunu, başına bir şey gelecek korkusuyla uyku bile uyumadığını belirten Kemal Doğulu, 8 yaşından bu yana sürekli çalıştığını ve bu noktaya tırnakları kanaya kanaya geldiğini ifade etti.

İşte Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf:

4 GÜN PARKTA BANKTA KALDIM

"İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan. Başıma bir şey gelir mi korkusuyla. Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi.

EKMEK ALACAK PARAM OLSUN DİYE ÇALIŞTIM

Gökten zembille inmişim sanan bir kitle var beni. Halbuki öyle değil. Çok acım var. İnsanlarla paylaşmam. Daha önce söylemememiştim. Başka bir şehirde tutunmak zor. Ben Mersin'den çıkıp gelmiş bir çocuktum. Sonrasında çalışarak değiştirdim kaderimi. Hayatım iyiydi ama hayalim bu değildi. Yaptığım işler sayesinde geldim buralara. Televizyona çıkmak gibi bir hayalim yoktu. Çalışacağım, aileme bakacağım ve kiramı ödeyeceğim, ekmek alacak param olsun diye çalıştım.

HİÇ TATİL YAPMADIM, HALA YAPMIYORUM

Çalışmalarım sonucunda böyle bir pozisyona geldim. En karanlık anın ardından güneş doğuyor. Kolay kolay olmuyor. O zamanlar bakmakla yükümlü olduğum 4 kardeşim vardı. 40 yaşındayım, 8 yaşından beri çalışıyorum. Hiç tatil yapmadım, hala yapmıyorum. 15 gün çalışmadan durduğum gün yok. Yaralarımızı kendimiz sarıyoruz."

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