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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne? Marteniçka bilekliğiyle paylaşım yaptı! Herkes anlamını merak etmeye başladı

21.03.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bileğine kaptığı kırmızı ve beyaz iplerden oluşan bileklik görenlerin ilgisini çekti. Marteniçka olarak bilinen bilekliğin sırrını herkes araştırmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne? Marteniçka bilekliğiyle paylaşım yaptı! Herkes anlamını merak etmeye başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı” notuyla bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunda kolundaki kırmızı ve beyaz renkli bileklik ilgi çekti. Bir Balkan geleneği olarak marteniçka bilekliğinin hikayesi merak uyandırdı.

MARTENİÇKA NEDİR, NE ZAMAN TAKILIR VE ÇIKARILIR?

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Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak Mart'ın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Adete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.

MARTENİÇKA HİKAYESİ

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1 Mart'ta bahara hoşgeldin demek için takılan marteniçkaların ortaya çıkışına dair pek çok rivayet bulunur. Rivayetlerin birine göre; hikaye Nuh Tufanı'na kadar dayanır. Kara parçası gördüğünü haber veren güvercin ağzında beyaz bir ip parçası taşımaktadır. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar.

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İkinci hikaye de oldukça benzer. Bir kırlangıç ilk Bulgarlar arasında habercilik yapar. Verimli bir toprak bulduğunu haber veren kırlangıç, yolda yaralanır. Mesajın üzerine kanı damlar. Mesajı açan kişi de bu kırmızı-beyaz nesneyi kutsal bulup koluna takar. Sonra gelenekselleşir, başkaları da benzer bir nesne yani Marteniçkaları takmaya başlarlar.

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