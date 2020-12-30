Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hamile!

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Sessiz sedasız dünya evine giren çiftten güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Bebeği 30 haftalık olan Sunal, karnı burnunda fotoğraflarını yayınladı. Ezo Sunal, paylaşmına; "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" notunu düştü.

Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." diyerek paylaştı. Yedi aylık hamile Ezo Sunal, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.





