Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmi gerçekmiş! Gül Sunal'la 'inşaat firması anısı' gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm'’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından binaların güvenilirliği ve sağlamlığı tartışılıyor. Yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları hakkında da işlemler başlatılmış durumda. Tüm bu olayların ışığında Yeşilçam'ın sevilen isimlerinin başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları 'inşaat firması' anısı yeniden gündem oldu..

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu gibi bir cümle kurdum.

'BEN VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM'

Kemal ise döndü ve dedi ki; Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda''

Gül Sunal paylaşımına; 'Aylar önce Youtube Kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda… Bu ara gündeme gelmiş… ' notunu da ekledi...

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gül Sunal'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. O yorumlardan bazıları şöyle;