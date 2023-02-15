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Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmi gerçekmiş! Gül Sunal'la 'inşaat firması anısı' gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm'’

15.02.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Deprem bölgelerinde 10. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşaat firmalarının ve yapılan binaların sağlamlığı tartışılırken merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay sosyal medyanın gündemine düştü

Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmi gerçekmiş! Gül Sunal'la 'inşaat firması anısı' gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm'’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından binaların güvenilirliği ve sağlamlığı tartışılıyor. Yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları hakkında da işlemler başlatılmış durumda. Tüm bu olayların ışığında Yeşilçam'ın sevilen isimlerinin başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları 'inşaat firması' anısı yeniden gündem oldu..

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu gibi bir cümle kurdum.

'BEN VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM'

Kemal ise döndü ve dedi ki; Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda''

kemal sunal 2

Gül Sunal paylaşımına; 'Aylar önce Youtube Kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda… Bu ara gündeme gelmiş… ' notunu da ekledi...

gül sunal

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gül Sunal'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Sunal, bu milletin sağduyulu sesidir. Güldürmekten öte toplumsal olaylara vurgu yaparak bizi bize anlatan bir değerdi.

  • Allah razı olsun bu karakterde insanlara ihtiyacımız var.

  • Kemal Sunal, buna benzer filmleri boşuna yapmamı, kendine yakışanı ve hep bir mesaj verirdi.

  • Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmi o kadar çok anlamlı ki...

  • 100 numaralı adam filmindeki işlenen tema...

  • Ne güzel yaşamış merhamet vicdan sevgi...

  • 100 numaralı adam filmi, her filmi ayrı bir anlam yüklü büyük usta Kemal Sunalımızı saygıyla anıyorum.

  • Nur içinde yatsın inşallah

  • Mekânın cennet olsun inşallah nurlar içinde uyu dürüst insan
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