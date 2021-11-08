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Kemerinde mescit bulunan 7 asırlık köprü şaşkınlık yaratıyor

08.11.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana kemerinde ’mescit’ bulunan ve 7 asırdır korunan tarihi Kurt Köprü, geçmiş ile günümüz arasında köprü olurken, güzelliğiyle de görenleri hayrete düşürüyor.

Kemerinde mescit bulunan 7 asırlık köprü şaşkınlık yaratıyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Tekkekıran Mahallesi’nde İstavroz Çayı üzerinde yer alan ve kemerinde bulunan mescitle dikkat çeken 7 asırlık Kurt Köprü tarihi, mimarisi ve çevresindeki doğal güzelliklerle turizm için önemli mekanlardan bir tanesi olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Bizans döneminde yapıldığı ve Selçuklular döneminde onarım gördüğü düşünülen köprü, 95 metre uzunluğunda ve 4,8 metre genişliğine sahip. 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi köprü büyüklüğü ve ihtişamıyla ilgi çekiyor.

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2008 yılında yapılan restore ile mescidi ziyarete kapatılan Kurt Köprü, turizme köprü oluyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok insan köprüyü ziyaret ediyor. Yerli vatandaşlar ise köprünün gölgesinde çayın kenarında piknik yapıyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da ayrı bir önem verilen köprünün çevre düzenlemesi ve bağlantı yollarının yapımına devam ediliyor. Çoğu insan, tarihi köprünün ‘köprüler diyarı’ olan Vezirköprü’nün en güzel köprüsü olduğuna dikkat çekiyor. Tarihi Kurt Köprü, ihtişamı ve güzelliğiyle görenlerin beğenisini topluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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