Kenan Doğulu bayramda da eğlendirdi

Bayramda peş peşe verdiği konserleriyle izleyicileriyle buluşan Kenan Doğulu temposu bir an bile düşmeyen konserlerde hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle 2,5 saat boyunca alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu’ya iki gece boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti.

Konserler Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.

Müziğin ve dansın enerjisini yazın en güzel sahillerine taşıyan Doğulu Ege’de unutulmaz konserlere imza atmaya devam ediyor. Kenan Doğulu, 14 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 15 Ağustos Perşembe günü ise Kuşadası Amfitiyatro'da şarkılarını hayranları için seslendirecek.



