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  4. Kenan Doğulu Beren Saat'e poz verdi: Aylar sonra ilk kez tatil modu

Kenan Doğulu Beren Saat'e poz verdi: Aylar sonra ilk kez tatil modu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 22:01 | Son Güncelleme

Sürekli boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen ve evliliklerini kurtardıkları söylenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti birlikte tatile çıktı. Kenan Doğulu da eşi Beren Saat'in çektiği tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Kenan Doğulu Beren Saat'e poz verdi: Aylar sonra ilk kez tatil modu

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor.

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Çeşme'de tatil yapıyor. Bir hayli keyifli olan ünlü çift güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in şapkalı fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. Doğulu paylaşımına "Aylar sonra ilk kez tatil modu" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına Demet Akalın ise "Sen var neden yaşlanmamak bebek adam" şeklinde yorum yaptı.

BEREN SAAT DE MAYOLU POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Beren Saat de geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'nun çektiği mayolu fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.
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