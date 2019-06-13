MAGAZİN

Kenan Doğulu'dan ayrılık haberlerine ilginç tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Aylardır eşi Beren Saat ile boşanacağı yönünde çıkan haberler ile gündeme gelen Kenan Doğulu, önceki gece özel bir etkinlikte sahne aldı.

Kenan Doğulu'dan ayrılık haberlerine ilginç tepki!

Sürekli olarak boşanacakları haberleri ile gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, son olarak fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in cenaze töreninde birlikte görüntü vermişti. Cömert'in ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Beren Saat'i eşi Kenan Doğulu teselli etmişti.

Ünlü popçu, önceki gün Maslak Uniq’te Eğitim Gönülleri Vakfı için gerçekleştirilen gecede sahne aldı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Doğulu, gece için "Çok güzel geçti. Katılan herkesin emeğine sağlık, çok güzeldi" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcı ayrılık iddialarının sorulması üzerine ise gülerek karşılık verdi. Haberleri umursamadığını ortaya koyan Doğulu, daha önce iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Gecce

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kenan doğulu Beren Saat

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