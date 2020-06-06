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Kenan Doğulu'dan yeni klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, Nisan ayında yayınladığı "Bizimdir" şarkısının ardından, son stüdyo albümüne ismini veren "Vay Be" şarkısının klibi ile izleyicileriyle buluşuyor.

Sözü ve bestesi Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya, kanun solosu ise kayıt için New York’tan gelen başarılı müzisyen Tamer Pınarbaşı’na ait olan şarkının klibi, İstanbul'da yirmiye yakın farklı mekânda çekildi. Prodüksiyonu Kala Film tarafından yapılan klipte, kalabalık bir oyuncu kadrosu ve teknik ekip Kenan Doğulu'ya eşlik etti. Yönetmenliğini, sanatçının Tencere Kapak, Aşk Oyunu, Bir İleri İki Geri ve İhtimal kliplerinin de yaratıcıları olan Ali Demirel ile İpek Ural’ın yaptığı klibin hikayesi de onlara ait. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Birkan Yorulmaz üstlendi.

Kenan Dogulu Vay Be 2

Kenan Doğulu Vay Be klibi hakkında ''Eğlendiğimiz, sevdiklerimize dokunduğumuz, sokaklarda özgürce dolaştığımız, elimizdekilerin kıymetini anladığımız bir dönemden geçerken yaşadığımız aydınlanmayı temsil ediyor. Hayatımız boyunca bizi şaşırtan, üzen, yaşamımızı değiştiren birçok şeyle karşılaşacağız elbette ama bütün zorlukların sevgi, birlik ve güzel enerjiyle üstesinden geleceğimize inanıyorum. Klibin tüm aşamalarında yanımda olan herkese ve tüm ekibime teşekkür ederim. Uzak kaldığımız tüm sevdiklerimize ve özlediğimiz her şeye en kısa sürede kavuşmamızı; sağlıkla, neşeyle yeniden hep birlikte şarkılar söyleyebilmemizi diliyorum.” dedi.

Kenan Dogulu Vay Be 3

HAKAN YILDIRIM'DAN ÖZEL TASARIM!

ünümüz dünyasında İstanbul’da karşımıza çıkan bir gizemin ve güzel haberlere, neşeye hasret olan insanların hikayesini anlatan klipte Kenan Doğulu, Hakan Yıldırım’ın özel olarak tasarladığı kostümle yer aldı. Klibin animasyon ve görsel efektleri ise Avrupa’nın en prestijli stüdyolarından kabul edilen ve alanında birçok ödüle sahip IDA Pictures tarafından hazırlandı. Kenan Doğulu’nun performansını sergilediği stüdyonun konsept tasarımı ise altın oran ve minimalizm disiplinlerine göre IDA Pictures’in kurucusu ve projenin supervizörü Kaan Ran Özsoy ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Kenan Dogulu Vay Be 4

Doğulu’nun aynı isimdeki 14. stüdyo albümünün üçüncü klip şarkısı olan "Vay Be"nin sürprizli ve bu sıkıntılı zamanlara bir taze soluk getiren klibi, Doğulu Productions ve Eğlence Fabrikası etiketiyle 5 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Kenan Dogulu Vay Be 6

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