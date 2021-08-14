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Kenan Doğulu'dan yeni şarkı! "Bumaya"

14.08.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden pop müziğin başarılı ismi Kenan Doğulu, 2021 yazına damga vuracak yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kenan Doğulu'dan yeni şarkı! "Bumaya"

Her sene dillerden düşmeyen şarkılarıyla yazın ritmini belirleyen başarılı sanatçı, yeni şarkısıyla yazın keyifli anlarına eşlik etmeye devam ediyor.

Kenan Doğulu’nun yeni şarkısı “Bumaya”, 20 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak

Afrobeat tarzındaki modern pop şarkı “Bumaya”, müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren yazın ritmini değiştirecek. Listeleri alt-üst edecek şarkı, Türkiye’nin ilk “Dolby Atmos” mixlenmiş şarkısı olmasıyla da tarihte bir ilk olacak.

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