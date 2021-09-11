Kenan Doğulu söyledi Beren Saat oynadı! Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi

Boşanma eşiğine geldiği Kenan Doğulu ile evliliğine ikinci bir şans veren Beren Saat, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşini düğününde yalnız bırakmadı.

KENAN DOĞULU PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİ

Güzel oyuncu, 19 yaşındayken hayatını kaybeden eski sevgilisinin ailesiyle bağlarını koparmadı. Saat ve Kenan Doğulu dün akşam Ankara'da evlenen Efe'nin diş doktoru olan kardeşi Yaman'ın düğün törenine katıldı. Gece boyunca sahneden inmeyen Kenan Doğulu, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Yaman Güray'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan Doğulu bir ara şarkı söylerken gelin ve damada sarılarak destek oldu.



