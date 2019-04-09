Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili yeni iddia!

Mehmet Günsur ile Netflix dizisi 'Atiye'de başrol oynayan Beren Saat'in yakında set ekibiyle birlikte Şanlıurfa'ya gideceğini ve çekimlerin orada süreceğini konuşuluyor.

Uçankuş'tan Bilal Özcan; Instagram hesabında ünlü oyuncunun kocası Kenan Doğulu'nun da 40 gün Şanlıurfa'da kalacak olan eşini yalnız bırakmama kararı aldığı paylaştı.

Tüm konserlerini ve işlerini iptal eden Kenan Doğulu, bir süre öncesine kadar boşanacakları iddia edilen eşiyle Güneydoğu'ya gidecek ve çekimler süresince orada kalacak.



