MAGAZİN

Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili yeni iddia!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bir süredir boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Atiye'nin çekimleri için Urfa'ya gidecek olan Saat'i eşi yalnız bırakmayacak!

Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili yeni iddia!

Mehmet Günsur ile Netflix dizisi 'Atiye'de başrol oynayan Beren Saat'in yakında set ekibiyle birlikte Şanlıurfa'ya gideceğini ve çekimlerin orada süreceğini konuşuluyor.

Uçankuş'tan Bilal Özcan; Instagram hesabında ünlü oyuncunun kocası Kenan Doğulu'nun da 40 gün Şanlıurfa'da kalacak olan eşini yalnız bırakmama kararı aldığı paylaştı.

Tüm konserlerini ve işlerini iptal eden Kenan Doğulu, bir süre öncesine kadar boşanacakları iddia edilen eşiyle Güneydoğu'ya gidecek ve çekimler süresince orada kalacak.


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